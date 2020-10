Barcelona peatreener Jasikevicius nakatus koroonasse 

Klubi poolt väljastatud lühikeses uudises on kirjas, et mõlemad mehed on hea tervise juures ja viibivad oma kodudes isolatsioonis. 44aastane Jasikevicius on Euroliiga meistriks tulnud neljal korral, Barcelona eest mängis ta aastatel 2000-2003 ning 2012-2013. Mängijakarjääri lõpetas leedulane pärast 2014. aastat, seejärel oli ta kuni 2016. aastani ametis Kaunase Žalgirise abitreenerina. Aastatel 2016-2020 juhendas ta Žalgirist peatreenerina, tänavusest hooajast istub Hispaania klubi peatreeneritoolil.