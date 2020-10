VIDEO | Maailma tugevaim naine nihutas inimvõimete piire 

Tegelikult arvas Moore, et kangutas maast lahti 170 kg kaaluva müraka, kuid hilisemal kaalumisel selgus, et kivi oli veidi raskem. Rekordiraamatusse kanti 171 kg. Tulemus polegi selles mõttes kuigi üllatav, et Moore võitis aastatel 2016, 2017 ja 2019 maailma kõige tugevama naise tiitli. Tänavune võistlus jäi koroonaviiruse tõttu ära ning tiitlit asub rammunaine kaitsma aastal 2021.