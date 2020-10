Kõigi aegade parim rallisõitja kasvatab raskuste kiuste endale mantlipärijat 

„Meil on vedanud, et Hispaania alaliit loob noortele võimalusi. Eks näis, kuidas asjad lähevad. Asi pole meie riigis, võid pigem spordialas. Üks MM-sarja hooaeg maksab väga palju ning seda summat on raske alaliidul või mõnel firmal katta,“ arutleb Solans ajaleht Marca veergudel. Solans toob välja, et kuigi ta võitis mullu JWRC sarja ja sai seeläbi võimaluse osaleda WRC3-s, on eelarve kokku saamine ikkagi raske. Isegi siis, kui teda toetavad M-Sport ja rehvitootja Pirelli.