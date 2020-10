Jalgpall PSG aegade suurim väravakütt on liitumas Manchester Unitediga Toimetas Mihkel Talivee , täna, 08:55 Jaga: M

Edinson Cavani. Foto: PA/Scanpix

Uruguailane Edinson Cavani, kes on alates suvest olnud vabaagent, on liitumas Manchester Unitediga. Väidetavalt peaks ründaja täna lendama Inglismaale, et lepingule alla kirjutada.