Norra ralliäss tegi karmi avarii: olen sattunud paljudesse õnnetustesse, kuid kunagi varem polnud ennast vigastanud 

31aastane Mikkelsen, kes osaleb järgmisel nädalavahetusel Sardiinia rallil Petter Solbergi kaardilugejana, tõdes, et niivõrd karmi õnnetusesse polnud ta varem sattunud.

"Mul oli ebaõnne. Kukkusin mootorrattaga ning maandusin oma õlale. Olen sattunud paljudesse õnnetustesse, kuid kunagi varem polnud ennast vigastanud. See juhtus esmakordselt," vahendas Mikkelseni sõnu Norra ajaleht Dagbladet.

Pärast avariid veetis ta nädala haiglas. Norralasel tuvastati rangluu ning kuue roide murrud. Nüüdseks on mees aga jõudsalt paranenud ning Sardiinia ralliks loodab ta rivis olla.

"Peaksin selleks ajaks terveks saama. Ma pole saanud veel autos olla, kuid nädal on veel jäänud ning arvan, et kõik läheb hästi. Paranemine on olnud kiire. Ma pole küll täiesti terve, kuid pean valmis olema," kirjeldas hetkeolukorda Mikkelsen.