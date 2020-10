Hannes Soomer kordas ajaloolist saavutust 

“Kaks poodiumit on parem kui üks,” rõõmustas Soomer pärast eilse saavutuse kordamist. Nagu eilegi, tõusis esimese eestlasena Supersport klassis poodiumile võidelnud noormees täna sõidu jooksul koguni 13 kohta.



Tingimused vihmasel ja külmal Magny-Cours’i ringrajal olid täna veel keerulisemad kui eile, sest 24 startinust jõudis finišisse vaid 14. Esimesena langes konkurentsist maailmameistritiitli kindlustanud itaallane Andrea Locatelli, kes kukkus juba soojendusringil, viimasena vandus libedale rajale alla Kevin Manfredi, kes kukkus vaid pool ringi enne sõidu lõppu.



Soomeri start ei olnud kuigi õnnestunud ning sõidu alguses tegi ta ka ühe vea, mis langetas vahepeal juba üheksandaks tõusnud eestlase 12. kohale. Kuid ring-ringilt suutis ta taas konkurentidest mööduda ning tõusis kaheteistkümnendal ringil neljandaks. Sõitu juhtinud Lucas Mahias ja Kyle Smith olid selleks ajaks juba liiga suure edumaa saavutanud, kuid kolmandal kohal sõitnud Can Oncuga oli vahe vaid 3,5 sekundit.



“Sõitsin enda piiri peal, kuid teadsin, et olen Oncust kiirem,” ütles Soomer, kes sõitis neljateistkümnendal ringil välja ka sõidu kiireima aja. Vahe Oncuga kahanes juba 1,2 sekundile, kuid neli ringi enne lõppu türklane eksis ja kukkus ning Soomer lõpetas ka selle sõidu kolmandana. “Suurepärane lõpp nädalavahetusele,” tõdes Soomer ja tänas ka meeskonda suurepärase panuse eest.



Kokkuvõttes hoiab Soomer maailmameistrivõistlustel 91 punktiga kümnendat kohta. Supersport klassi viimane MM-etapp toimub 16.–18. oktoobril Portugalis.