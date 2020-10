Tanel Kangert läheb Itaalia velotuuril püüdma etapivõitu: „Tiim on väga näljane.“ 

„Suurepärane on Girol tagasi olla. See on alati olnud mu aasta üks suursündmusi. Mulle meeldib sealne õhkkond ja väljakutseid pakkuv sõit. Girol on alati ootamatuid taktikalisi käike ja tavaliselt ollakse agressiivsemad kui teistel suurtuuridel,“ ütles Kangert oma meeskonna EF Education First pressiteenistuse vahendusel.