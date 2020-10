VIDEOD | SÕGE MEES! Kardisõitja viskas konkurenti põrkelauaga ja läks talle hiljem kallale nagu marutõbine koer

Nimelt oli Corberi kokku põrganud Paolo Ippolito juhitud kardiga ning kui viimane sai võistlust jätkata, siis Corberi pidi katkestama. See ei andnud 23aastasele endisele juunioride tšempionile aga rahu ning ta läks oma kardi põrkerauaga raja äärde, et see Ippolito masina ette visata!