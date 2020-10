WRC Soome ralliäss: ootan Sardiiniast head tulemust, kuid tean, et seal tuleb ettevaatlik olla Toimetas Mihkel Talivee , täna, 16:24 Jaga: M

Teemu Suninen. Foto: AFP/Scanpix

M-Spordi piloot Teemu Suninen on enne Sardiinia rallit positiivselt meelestatud, ent ta teab, et tegu on etapiga, kus tuleb olla parajalt ettevaatlik. Eriti tänavu, mil kihutatakse sügisel, mitte suvel, nagu on tavaks olnud.