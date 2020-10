Spordivaria NEED NEETUD UKSEPIIDAD JA TEKSAPÜKSID! Millised on pikka kasvu Eesti sportlaste mured ja rõõmud? Kadi Parts , täna, 21:00 Jaga: M

SALAAGENDIKS MINNA EI SAA. 2.14 meetrit pikk Viljar Veski ütleb, et oma pikal kasvul ta eriti miinuseid ei näe, kui siis ainult see, et salaagendina töötades oleks keeruline varju jääda. Pilt pärineb aastast 2010. Foto: TIINA KÕRTSINI

Teksapükse on peaaegu võimatu leida, võõrad inimesed tahavad pilti teha, lennukis istu nagu kilu karbis ja uksepiidad jäävad kogu aeg ette – selline on pikakasvuliste sportlaste argipäev. Oma kogemusi jagasid viis Eesti pallimängijat.