Voolaid: ma ei mõista Karol Metsa hukka, aga sooviksin, et mängija süda oleks suurem kui kunagi varem 

Voolaidi sõnul peab 2019. aasta algusest Stockholmi AIK-s (Rootsi) mänginud Mets ülemineku teostumiseks läbima arstliku ülevaatuse, mis on alus, et leping sõlmitaks. Et ohtu vältida, loobus kahes eelmises AIK mängus meeskonna koosseisu mitte kuulunud keskkaitsja koondisest.

"Karol otsustas seekord mitte säärast riski võtta. Ta tahab asjad ühele poole saada, mille jaoks on vaja olla täie tervise juures ja kõige parem võimalus selleks on praegu koondises mitte mängida. Ma ei mõista tema teguviisi hukka, aga kindlasti tänases hetkes ja olukorras, kus me Eesti jalgpalli ja meeste A-koondisega tervikuna oleme, sooviksin ma, et mängija süda oleks nii suur kui ei kunagi varem," lausus Voolaid.