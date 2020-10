Eesti parimad kettagolfi mängijad ei pääse koroonaviiruse tõttu maailma ühele mainekamale võistlusele 

„Vähemalt andsin enda poolt kõik, et see üritus minu jaoks toimuda saaks. Samas, võitja olin ma niikuinii – isegi, kui USA plaan ei toiminud –, sest sain lõpetada hooaja Eestis ning kolida offseason’iks (eesti k „hooajaväline aeg“ – M. T.) Prantsusmaale oma pruudi juurde.“

Tamm ütleb, et lõppenud hooaja mängupilt oli küll natuke Ameerika mägede tüüpi, kuid tulemused pakkusid rahulolu. „Suutsin konkurentsi pakkuda Soome kettasangaritele, sai kaitstud Eesti meistritiitel ja võidetud Eesti karikasari ning ka Alutaguse Open, mis on seni minu kõige kõrgema kategooria võistluse võit,“ märkis ta.

Mängu kohta sõnas Tamm järgmist: „Drive’is (avavise – M. T.) esines vähem kõikumisi kui puttimise (lähivise – M. T.) osas. Hea drive ei päästa halba putti, kuid hea putt päästab halva drive’i. Paaril võistlusel otsustas puttimise osakond teha kogu süsteemile restardi ning mõni pärl on ka videol olemas. Hea meel on selle üle, et vaatamata ebakindlatele esitlustele, suutsin ikkagi konkurentsis püsida.“