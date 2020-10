Janek Õiglase elus algas uus peatükk: olen õhinat täis 

Õiglast hakkab juhendama eestlastele tuttav Petros Kyprianou. "Olen õhinat täis," kirjutas Õiglane. "Mul on imelised treenerid, talendikad treeningupartnerid ja viimase peal tingimused, et viia end kümnevõistlusel uuele tasemele. Ja muidugi ilm kohtleb mind samuti hästi."

Juulis ütles ta Õhtulehe raadiosaates "Tugitoolis sportlane", et kolimise põhjus on treeningupartnerite puuduse tõttu. "Algul mõtlesin kuidagi Niklas Kauli gruppi sobituda," avaldas Õiglane, et kaalus liitumist sakslasest maailmameistri rühmaga.