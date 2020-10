Marseille' kaitsja elu pärast Neymari rassismisüüdistust: kaks miljonit sõnumit ja tapmisähvardused 

"Ma ei tea, kes mu telefoninumbrit lekitas, aga mul oli kaks miljonit WhatsAppi sõnumit ajaks, kui Pariisist lennukiga Marseille'sse jõudsin," sõnas Gonzalez, kellel uurimine ei leidnud mingit süüd, raadiosaatele El Transistor. "Lähen õhtul magama ja hommikuks on mul 20 000 WhatsAppi sõnumit."

Ta lisas, et tema telefon on praegu politsei käes. "Politseil õnnestus teatud grupid blokeerida. Nii mina kui ka mu vanemad on saanud tapmisähvardusi. Mu emal on pood ja temagi on sõnumeid saanud," kirjeldas Gonzalez.

"Mind hirmutas, kui nägin, et pildid minu autost ringlevad sotsiaalmeedias. Ma pole kuu aega kodust väljas käinud."

Neymar olla Pariisis mängu üleminutitel toimunud tüli käigus Gonzalezile öelnud, et teenib päevas rohkem raha kui too terve aastaga. "See on ilmselt tõsi, aga see ei häirinud mind," sõnas hispaanlane. "Ütlesin talle, et olen väga rahul sellega, mis mul on.

Asja tuum peitub selles, et olime neist paremad selles mängus (Marseille võitis 1 : 0 – M. T.), mina olin temast parem ja see ajas teda närvi. Ta hakkas mind provotseerima juba esimesel minutil, kui tegi vea, aga see ei mõjutanud mind. Arvan, et olen temast intelligentsem ja seepärast võitsime lahingu."

Neymar lõi suurema mäsu käigus Gonzalezt lahtise käega kuklasse ja teenis videokorduse abiga punase kaardi.