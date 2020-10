M-Spordi juht: peame järgmise aasta kalendrit hoolikalt kavandama, sest Rally Estonialt oli keeruline Türki jõuda 

"Kui see oleks juhtunud... No ma lihtsalt ei usu, et seda oleks saanud teha või see oleks õnnestunud. Peame olema MM-sarjas töötavate inimeste suhtes tähelepanelikumad," ütles Millener portaalile DirtFish. "Peame mõtlema veoautodele, hooldusparki rajavatele ja kulisside taga töötavatele inimestele. Tore on asju planeerida, kuid peame ettevaatlikud, et meeskonnad saaksid need ideed ellu viia."