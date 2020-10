Raley-Rossi imemäng aitas Kalev/TLÜ superkarikas nelja parema sekka 

Peatreeneri jaoks polnud Rossi suurepärane mäng üllatus. "Mäletame varasematest aegadest, et ta on sellisteks asjadeks valmis. See oli meie jaoks väike varajane finaal, nüüd oleme nelja hulgas," rõõmustas Müürsepp, kelle sõnul oli üheks võtmemomendiks pallikaotuste vältimine.

"Meil on kolm mängujuhti. Tahaks uskuda, et see on meile pluss. Nii Mantvydas Staniulis, Post kui ka Riley-Ross saavad mängida number ühe koha peal. Kui nad on kõik platsil, siis suudetakse pallikaotusi vältida. See on varem olnud meie probleem, kuid täna oli asi kontrolli all."