Arsenalis mängiv Eesti jalgpalli tulevikulootus Karl Jakob Hein: „Tahan teha võimsa ja eduka karjääri!“ 

Karl Jakob Heina debüüt Eesti täiskasvanute koondises lõppes 0 : 1 kaotusega Gruusiale. Tiimi esimeste valikute Matvei Igoneni ja Marko Meeritsa eemalejäämisel võimaluse saanud Hein tunnistab, et ainuüksi kutse oli ootamatu. „Ei ütleks, et nägin ennast juba 18aastaselt A-koondises. Aga väga tore, et see juhtus,“ rõõmustas Arsenali noortetiimis mängiv puurivaht.