Räikkönen teeb pühapäeval vormel 1 sarja ajalugu, kuid meest jätab asi külmaks: mul pole mingit vahet 

Räikkönen jagab praegu rekordit Brasiilia legendi Rubens Barrichelloga. Mõlemal on kirjas 322 võistlust, aga kui Räikkönen on pühapäeval stardis, saab ta rekordi enda nimele. Jäämehe hüüdnime kandev Räikkonen jäi endale omaselt rahulikuks.

"Spordis purustatakse ühel hetkel kõigi rekordid," ütles ta. "See on alati nii olnud. Olen mitu korda öeldnud, et minu jaoks pole sellel praegusel hetkel mingit vahet. Võib-olla tulevikus, kui vaatan asjdele tagasi, siis näen asju teisti."