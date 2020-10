VIDEO: Lakers jõudis ajaloolisest NBA tiitlist ühe võidu kaugusele 

Avaveerandi järel oli Lakers Miami Heati vastu ees 27:22, poolajaks oli vahe vaid kaks punkti, kui tablool oli seis 49:47. Tasavägine mäng jätkus ka kolmandal veerandajal, mille järel olid Lakersi edunumbrid 75:70. Kui mängu lõpuni oli jäänud veidi rohkem kui kolm minutit, oli vahe taas vaid kaks punkti ehk 90:88, kuid seejärel suutis Los Angelesi meeskond edu kasvatada ja hoida, kokkuvõttes võideti finaalseeria neljas mäng seisuga 102:96.

James rääkis mängu järel, et tema jaoks isiklikult oli võiduga lõppenud kohtumine väga oluline. „Enne mängu tundsin seda õhkkonda, seda pinget. Tundsin, et minu jaoks on see mu karjääri üks tähtsamaid mänge,“ sõnas James mängujärgsel pressikonverentsil. Ta lisas Heati kiituseks, et finaalivastased said seeria kolmanda mängu ja võidu järel väga hea enesekindluse ning nad on väga hästi juhendatud meeskond, ent meistritiitli võitmiseks peab seda olema ka Lakers.

James sõnas finaalseeria kohta sedagi, et tegemist on justkui malemänguga. „Ootan elevusega seda, et vaatame homme koos tiimiga mänguvideot. Näeme, mida tegime hästi, mida saame teha paremini. Nuputame, mida vastased viiendas mängus meie vastu ette võtavad. See on justkui malemäng. Kui jõuad oma karjääris sellesse punkti, kus me hetkel oleme, on terav mõistus palju olulisem kui füüsiline vorm,“ selgitas James.

Enne pressikonverentsi andis James ka väljakuäärse intervjuu, kus ta lubas, et ei kavatse puhata enne, kui NBA tiitel käes on: „Saame aru, mis kaalul on. Töö ei ole veel tehtud. Ma ei maga seni, kuni töö on tehtud.“

Miami Heati parimana oli kolmikduublile lähedal Jimmy Butler: meeskonna liider sai kirja 22 punkti, 10 lauapalli, üheksa korvisöötu. Tyler Herro lisas 21 punkti, seitse lauapalli, kolm korvisöötu.