2020. aasta needus? Ratturid kukuvad Itaalia velotuuril kummalistel põhjustel 

Cyclingnews.com vahendas ka Giro korraldajate sõnu, et rajapiirded olid korralikult kokku seotud ja tuulekiirus oli eile väike, mis tähendab, et õnnetuses ei saa süüdistada tuulist ilma, vaid liiga madalalt lennanud ja õhuvoolu tekitanud telehelikopterit. „Meile öeldi, et rajapiirded hakkasid järsku liikuma,“ tutvustas olukorda Sassi. „Me ei tea täpselt, miks see juhtus: kas see oli liiga madalalt lennanud helikopteri süü või võtsid piirded lihtsalt tuule alla,“ lisas Vini-Zabu tiimi direktor.