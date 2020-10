Norra meedia: Teniste ei kuulu enam oma senise koduklubi nimekirja 

Sporten.com kirjutab, et 32aastast Tenistet seostati viimase üleminekuakna jooksul Aalesundiga, ent kaitsja jäi siiski Branni. Nüüdseks on eestlane aga esindusmeeskonna nimekirjast eemaldatud ja töösuhe Branniga lõppenud - nii väidab sporten.com.

„Võin kinnitada, et Taijo ei kuulu enam meie esindustiimi nimekirja, kuigi ta on olnud Brannile ustav mängija,“ vahendas portaal meeskonna peatreeneri Kåre Ingebrigtseni sõnu. „Tema perekond on nüüdseks Eestisse siirdunud ja ka Taijo võib tulevikus Eestis olla ja seal treenida, kui ta seda soovib,“ andis Ingebrigtsen mõista, et Norras Branni klubi juures eestlasel enam midagi teha pole.