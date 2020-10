Kuulsale saurusele abi pakkunud Özil sattus fännide kriitika alla 

Arsenali maskott Gunnersaurus on tegutsenud 27 aastat, kuid selle nädala esmaspäeval andis klubi teada, et sauruse töö Londoni klubis on lõppenud. See tähendab, et kogu selle aja kostüümi sees ringi tatsanud Jerry Quy jäi oma tööst ilma.

Arsenali otsuse taga oli asjaolu, et koroonaviiruse tõttu on klubi majanduslikult keerulises olukorras ja saurusele enam palka maksta ei jagunud.

Päev pärast maskoti vallandamise uudist teatas Arsenali mängija Mesut Özil, et on valmis puuduoleva summa välja käima oma taskust. „Olin väga kurb, kui kuulsin, et Jerry Quy ehk meie kuulus ja lojaalne maskott Gunnersaurus, kes on olnud klubi juures väga tähtis, koondati pärast 27 aastat,“ kirjutas Özil oma Twitteri kontol. „Seetõttu pakun Arsenalile välja idee, et olen valmis meie suure rohelise sõbra palgakulud hüvitama seni, kuni olen Arsenali mängija, et Jerry saaks jätkata tööd, mida ta väga armastab,“ lisas sakslane.