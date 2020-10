Tänak Sardiinia ralli eel: olukord on huvitav, sest me ei tea, kui palju etappe on jäänud veel sõita 

Sel hooajal on ära sõidetud viis etappi: Monte Carlos, Rootsis, Mehhikos, Eestis ja Türgis. Nädalavahetusel ootab ees Sardiinia ralli, esialgses kalendris on veel märgitud toimuma ka Belgia etapp. Samas on spekuleeritud, et kalendrisse võib lisanduda näiteks Horvaatia ralli.

Betsafe'ile antud intervjuus nentis Tänak, et olukord on segane. „Lisaetapid ei ole kuidagi meie otsustada ja meil ei õnnestu promootorit ega FIA-t selles osas ka mõjutada. Loomulikult on väga huvitav, et oleme olukorras, kus oktoobrikuus pole infot palju meil sel aastal veel etappe jäänud on, aga neist, mida teame, peame võtma kõik, mis võtta annab,“ sõnas Tänak.