Tipptennisistid on vihased: Prantsusmaa lahtistel mängimiseks on liiga külm! 

Kui tavapäraselt peetakse Prantsusmaal toimuvat Suure Slämmi turniiri kevade lõpus ja suve alguses, siis koroonaviiruse tõttu mängitakse sel aastal hoopis septembri lõpust oktoobri keskpaigani. Võrreldes tavapärase ajaga on aga sügisesed Prantsusmaa ilmad oluliselt külmemad ja see on tennisistid vihale ajanud.

Viimasena kommenteeris olukorda meeste üksikmängu teine reket Rafael Nadal, kes kohtus eile hilisõhtul itaallase Jannik Sinneriga. Kohaliku aja järgi algas mäng kell 10.30 õhtul ja oma lõpplahenduse leidis matš alles pärast kella üht öösel. „Ilm on probleemiks,“ sõnas Nadal mängu järel. „Loomulikult pole ideaalne, et mäng lõppeb öösel kell 1:30, aga probleemiks on ilm. Mängimiseks on liiga külm. Ausõna, tennise mängimiseks on liiga külm. Või teile ei tundu nii? Tean, et jalgpallurid mängivad kogu aeg sellistes tingimustes, aga see on veidike erinev, sest nad on kogu aeg liikumises. Meie, tennisemängijad, teeme pause,“ lisas hispaanlane.

Rafael Nadal hilisõhtul peetud veerandfinaalis. Foto: Alessandra Tarantino/Scanpix

Nadal kritiseeris korraldajaid ka selle eest, et tema ja Sinneri mäng üleüldse nii hilja kavasse oli pandud. Nimelt oli hispaanlase ja itaallase matš eile Philippe-Chatrier' väljaku viies mäng. Kuna enne neid madistasid Dominic Thiem ning Diego Schwartzman veidi rohkem kui viis tundi, lükkuski Nadali ja Sinneri mäng nii õhtusse.

„Arvan, et keha jaoks on nii keerulistes tingimustes mängimine natuke ohtlik,“ vahendas Nadali sõnu Metro väljaanne. „Ma ei tea, miks nad Chatrier’le tänaseks viis mängu panid. See oli riskikoht. Nägin seda juba eile, kui mulle graafik saadeti. Oli kohe näha, et on mitu mängu, mis võivad pikaks venida. See juhtuski ja meil selles mõttes ei vedanud.“

12kordne Prantsusmaa lahtiste võitja Nadal suutis hilise mänguaja ja külma ilma kiuste lahingu Sinneri vastu siiski 7:6, 6:4, 6:1 võita. Poolfinaalis läheb Nadal vastamisi Schwartzmaniga. Teised kaks meeste üksikmängu veerandfinaali on veel pidamata, seal kohtuvad Novak Djokovic - Pablo Carreno Busta ning Andrei Rublev - Stefanos Tsitsipas.

Nadal pole aga ainus tennisist, kes on Prantsusmaa lahtiste ilmaolusid kritiseerinud. Kohe turniiri algusfaasis võttis sõna naiste üksikmängu maailma 14. reket Victoria Azarenka. Nimelt pandi esimeses ringis tema ja Danka Kovinici mäng vihma tõttu pausile ning naised pidid väljaku ääres istudes ootama. Endisele maailma esireketile ei sobinud see sugugi ja ta ütles, et ei taha 10kraadises külmuses passida.