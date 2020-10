GALERII | 11 mängu võiduta. Eesti sai ka Leedu käest tappa 

Algus oli täitsa lubav. Eesti tuli hirmsa hurraaga peale ning debütandist ründaja Mark Anders Lepik pääses juba 2. minutil peaga löögile, ent suunas palli üle. Oli näha, et peatreener Karel Voolaid oli mehed häälestanud nina veri väljast võitlema. Tundus, et leedulased polnud nii agressiivseks alguseks valmis. Meeskondliku pressingu tulemusena said eestlased nii mõnegi palli vastase väljakupoolel kätte, kuid väravaks ei õnnestunud neid vormida.

Vahest parim võimalus avanes 8. minutil, kui Georgi Tunjov murdis õnnega pooleks vasakult äärelt läbi, andis madala tsenderduse trahvikasti, kuid Leedu kaitsja viskus Pavel Marini lähilöögile ette.

Paraku kiskus asi õige ruttu kiiva, nagu meie jalgpallikoondisel viimasel ajal juhtub. Leedu positsioonirünnakud ei kandnud terve kohtumise jooksul vilja, kuid kaks vasturünnakut tõid avapoolajal kaks väravat. Arvydas Novikovase 14. minuti värav algas sellest, et Marin trügiti oma värava lähistel palli pealt ära, kuid vasakkaitsja Henri Järvelaid oli selleks ajaks juba kaitsepositsioonist lootusetult väljas. 32. minutil mängis Leedu end keskväljalt kahe sööduga Eesti trahvikastis löögile. Esimene üritus tabas posti, kuid täiesti valveta Gratas Sirgedas lükkas tagasi põrkunud palli tühja võrku – 0 : 2.

Nagu sellest veel vähe oleks, algas teine poolaeg Eestile emotsionaalselt eriti kohutavalt. Kulus vaid 37 sekundit, kui Novikovas tegi seisuks 3 : 0 ja tõmbas meie meeste viimaselegi lootusepojale rasvase kriipsu peale.

Kui midagigi positiivset otsida, siis vähemalt lõpetas Eesti tänu Pavel Marinile seitsmemängulise väravapõua, kui Viljandi Tuleviku ääreründaja lõi palli 58. minutil viie meetri pealt suhteliselt tühja võrku. Eesti on nüüd Voolaidi ametiaja üheksas kohtumises löönud kaks väravat, kuid pole võitnud neist ühtki. Ainuke mittenegatiivne tulemus on võõrsil tehtud 0 : 0 viik Valgevenega.

Kokkuvõttes nägi 718 pealtvaatajat üht veidrat mängu, sest Leedul oli peale kolme värava sisuliselt vaid üks väga hea väravavõimalus. Samas jäi Eestigi rünnak kaotusseisus võrdlemisi hambutuks. Tõsi, keskkaitsja Märten Kuusk lõi palli kohe pärast 0 : 2 väravat Leedu võrku, aga suluseisust.

„Vajasime väga esimest väravat ja väga ajasime seda taga, et saada psühholoogiline eelis mänguks,“ sõnas Voolaid mängujärgsel pressikonverentsil. „Aga Leedul oli piisavalt kvaliteeti, et sähvatada meile vastu. Vaatasin just kõik väravad läbi, paras õnnetuste jada on. Sellist ,kõmm ja ilusti lahendatud kombinatsioooni, et kergitame kaabut, täna polnud.“

Ahjaa, 20aastane Flora tipuründaja Mark Anders Lepik ja 23aastane Paide linnameeskonna ääremängija Edgar Tur said kirja oma esimese koondisemängu.