GALERII | Eesti jalgpallikoondis sai Leedult kindla kaotuse 

Lisaks selgus sel nädalal, et koondisega ei ühine Henri Anier, Ken Kallaste, Marko Meerits, Karol Mets ja Joonas Tamm. Kui nimetatud meestest kolme esimest kimbutavad vigastused, siis Tamm soovis küll liituda, kuid jääb isiklikel põhjustel siiski eemale. Mets valmistub liituma uue koduklubiga ning otsustas seetõttu koondisega ühinemisest loobuda. Täna on puudu ka Artur Pikk, kes aga Rahvuste liiga mängudes on taas rivis. Kõrvale jäänud meeste asemel lisandusid viimasel hetkel Artur Kotenko ja Kristjan Pelt.

Enne tänast on Eesti koondisel käsil mitu kurba seeriat. Esiteks võidud. Kaotatud on kõik viis viimast mängu. Võidurõõmu sai koondis viimati maitsta eelmise aasta märtsis, sealt kuni tänaseni ongi ette näidata vaid kaotused ja üks viik Valgevene vastu.

Õnnetu seeria on käsil ka skoorimise osas. Väravat pole suudetud lüüa seitsmes viimases kohtumises, viimati sahistati võrku mullu septembris Valgevene vastu. Eelmisel nädalal avaldas peatreener Voolaid lootust, et need õnnetud seeriad lõppevad käesoleva akna jooksul: „Tahame murda selle pika perioodi, kui me pole võitu saavutanud ja väravaid löönud. Tahame enesekindlust saada ja esimene võimalus selleks on mäng Leeduga. Kindlasti ei pea ma seda mängu vähemtähtsaks.“