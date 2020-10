MIS TOIMUB? Inglismaa tippklubi Twitter läks kaduma, naljahammastel oli pidupäev 

Täna hommikupoole vaatas ManCity Twitteri kontolt vastu kiri, et seda kontot ei eksisteeri. DailyMaili ja mitme portaali andmetel oli tegu tehnilise rikkega ja klubi asus asja kiirelt lahendama. Väljaande The Independent andmetel välistas klubi võimaluse, et nende kontole sisse häkiti. Täna lõunaks oli konto taas püsti ja sealt sai näha humoorikat postitust trükkivast kassist, mis viitas, et konto on taastatud.

Enne seda, kui City Twitteri konto taas elule äratati, said aga Interneti naljahambad sae mõnusalt käima tõmmata. Üks Twitteri kasutaja kirjutas, et ilmselt võeti konto maha seetõttu, et Twitteriga liitumiseks peab olema vähemalt 13aastane, aga City seda pole. See oli vihje sellele, et kuigi klubi asutati juba 1880. aastal, suudeti tõeliselt võimsaks muutuda alles pärast 2008. aastat, mil City ostis ära superrikas šeik Mansour bin Zayed Al Nahyan. Klubi ajaloost on ManCityl ette näidata kuus Inglismaa meistritiitlit ja neist neli on võidetud just pärast 2008. aastat.