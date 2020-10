TÕELINE RÜÜTEL: Liverpooli staar astus kodutu mehe kaitseks välja 

Heategevusega on Liverpooli ründetuus tegelenud ka oma kodumaal Egiptuses. Nagrigi külas, kus Salah on sündinud, elab 65% inimestest vaesuses ning Salah on püüdnud olukorda leevendada sellega, et on annetanud raha koolide ning haiglate ehitamiseks. Kui Egiptuse riik sattus mõned aastad tagasi rahalistesse raskustesse, andis Salah oma taskust neile 300 000 dollarit. Samuti on mees igakuiste toetusrahadega aidanud rohkem kui 450 rahalistes raskustes perekonda. Alles Egiptuses elades juhtus ka nii, et Salah’ perekonda rööviti ja kui politsei päti kinni nabis, tahtis Salah’ isa mehe vastu süüdistuse esitada. Salah rääkis oma isa aga ümber ja selle asemel andis hoopis röövile raha ning aitas tal töökoha leida.