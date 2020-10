Tänaku tiimikaaslane läheb Sardiiniasse ambitsioonikate plaanidega: eesmärgiks on võit! 

"Minu jaoks on see väga eriline ralli, sest eelmisest aastast on mul suurepärased mälestused. Seda tunnet ei unusta ma kunagi. Loodetavasti kogen ka tänavu midagi sellist. Esimesed katsed võivad olla esimestele startijatele libedad ning see annab tagumistele eelise. Teine läbimine on rehvidele palju koormavam, kuid siis on pidavust rohkem. Sain autot testida ning see andis hea enesetunde. Eesmärk on võita," vahendas Sordo sõnu portaal Rallit.fi.