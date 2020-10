Tervisemuredega kimpus olnud maailma esireket lunastas pääsme Prantsusmaa lahtiste poolfinaali 

„On see normaalne? Ta teeb seda alati. Viimase aasta jooksul on ta seda teinud iga kord, kui tal väljakul probleeme tekib,“ andis Busta mõista, et Djokovic ei kurtnudki tegelikult füüsilise valu üle, vaid proovis mentaalselt hispaanlast mõjutada. „Ma ei tea, võib-olla on mänguga kaasnev pinge põhjuseks, miks ta peab nii käituma. Aga ta ju jätkab pärast seda normaalselt mängimist? Ma ei tea, kas see valu on ikka tõeline või on asi peas kinni. Küsige ta käest,“ vahendas Busta sõnu DailyMail.