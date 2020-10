Vormel 1 Hävitav hinnang: Schumacher suutis ise sõita, Hamilton saab kohutavalt palju abi Toimetas Kadi Parts , täna, 11:07 Jaga: M

AUTO-PRIX-MAS-F1-QUALIFIER McLaren-Mercedes driver Lewis Hamilton (R) of Britain celebrates winning pole position with third-placed Mercedes driver Michael Schumacher of Germany after the qualifying session of Formula One's Malaysian Grand Prix at the Sepang International Circuit in Sepang on March 24, 2012. AFP PHOTO / Saeed KHAN Foto: SAEED KHAN

Britt Lewis Hamilton võib sel nädalavahetusel jõuda ühele pulgale legendaarse Michael Schumacheriga. Sellega seoses küsiti mõnelt asjatundjalt, kumb meestest ikkagi parem on. F1 endine boss Bernie Ecclestone jäi Schumacheri poolele, öeldes, et Hamilton saab praegusel ajal väga palju abi.