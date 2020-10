Väärkohtlemise ohvriks sattunud olümpiapronks: kui see muudaks minevikku, oleksin valmis oma medalist loobuma 

Suurbritannia telekanal ITV tõi teleekraanile 20aastase Amy Tinkleri kannatused. Noor neiu rääkis, et aastaid sõimati teda paksuks ja see tekitas talle palju kannatust. Ühel korral sai karikas täis ja Briti koondise treeningu järel helistas ta emale ning nuttis telefonitoru otsas kolm tundi jutti. „Ema ütles, et istuksin autosse ja sõidaksin koju. Ta arvas, et selles seisus olles oli mul turvalisem koju minna. Olin sel hetkel väga sünges paigas ja usun, et vanemad muretsesid mu pärast,“ rääkis Tinkler.