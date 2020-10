VIDEO | Kiireimat aega näidanud Rovanperä sõitis katse järel teelt välja ja rullus üle katuse! 

Rovanperä sõitis testikatsel välja aja 2.18,5 ja see oli kiireim aeg. Pärast finišit sõitis soomlane aga edasi nii õnnetult, et põrutas ühes kurvis rajalt välja ja käis üle katuse. Rovanperä järel sõitnud Thierry Neuville kinnitas, et mehed näitasid talle pöialdega, et nendega on kõik korras.