Toyota sõitjate ülestunnistus: olime šokeeritud, et Mäkinen meie juurest lahkus 

„Kuni Türgi ralli lõpuni ei olnud ma teadlik, et sellised muudatused sünnivad. Minu jaoks pole endiselt päris selge, millised muutused tiimi sees sünnivad, aga teame, et Tommi on Toyotas liikunud uude rolli,“ vahendas Evansi sõnu mainekas ralliportaal Dirtfish. „Loomulikult on see mingil määral kurb, sest Tommi oli alati oma kogemustega meie jaoks olemas ja ta oli alati valmis meile nõu andma,“ lisas sõitjate arvestuses esikohta hoidev Evans.

Tema tiimikaaslane Ogier, kes on üldarvestuses teisel kohal, jagas Evansi mõtteid. „Kuni selle hetkeni töötas kõik meie tiimis väga hästi ja kuna stabiilsus on alati hea, oleksin eelistanud, et ta oleks meie juurde jäänud,“ nentis Ogier. „Kui aus olla, siis tuli see väikese üllatusena. Eeldasin, et mingil hetkel võib seda tüüpi otsus tulla, aga ma ei arvanud, et see tuleb nii kiirelt. Temaga koos oli meeldiv tööd teha ja kui see aeg otsa saab, on see ikka natuke emotsionaalne tunne,“ sõnas kuuekordne maailmameister.