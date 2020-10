Sõudmine Jüri-Mikk Udam valis Harvardi lõpetamise järel tippsõudmise: see on meditatiivne kunstivorm Mart Treial , täna, 19:00 Jaga: M

NAUDING: Jüri-Mikk Udam ütleb, et sõudmine on tema jaoks meditatiivne tegevus. Foto: Fred Killing

14aastane Jüri-Mikk Udam vaatas 2008. aasta 16. augustil televiisorist, kuidas Tõnu Endrekson ja Jüri Jaanson võitsid Pekingi olümpiamängudel hõbemedali, ja rõõmustas. Ta ei teadnud tol päeval veel sõudmisest tuhkagi, kuid istub nüüd, 12 aastat hiljem Euroopa meistrivõistlustel 41aastase Endreksoniga samas neljapaadis. „See on päris pull jah,“ ütleb Udam. „Sama mees, kelle kohta mõtlesin, et ta on uskumatu inimene seal kusagil videopildis.“