Eesti võõrustab novembris korvpalli EM-valikturniiri „mulli“ 

„Loomulikult on tegemist suure väljakutsega, kuid meil on suurturniiride korraldamise kogemus olemas ja rahvusvaheline alaliit on meid viimaste valikmängude akende korralduse eest kiitnud. Peamine on, et suudame tagada mängijate, treenerite, teenindava personali ja fännide maksimaalse turvalisuse. Kindlasti on see suur võit kogu Eesti spordile,“ kommenteeris pressiteate vahendusel Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.