Miks on Ott Tänaku ralli olnud seni katastroof? 

Paraku Tänak igasugustest kommentaaridest pärast teist kiiruskatset keeldus ning kuna ebaõnnestusid ka kolmas ja neljas, siis ei andnud ta intervjuud ka edaspidi. WRC ralli kanali kommentaatorid on Tänaku olematust kiirusest šokeeritud, ent on kindlad, et eestlase autol on midagi totaalselt viga. Nad loodavad, et teenindusalas saab vähemalt mingeidki kommentaare Hyundai kohta. Kindlasti ei saa asi olla selles, et Hyundai oleks üldises plaanis kuidagi kehvas seisus, sest nelja kiiruskatse järel juhib rallit Dani Sordo.