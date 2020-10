Neljapaat alustas EMi eelsõidu teise kohaga! Peatreener: meie mehed on eelmise aastaga võrreldes lennukamad 

Tänavusest hooajast koondist juhendavale kogenud soomlasele Veikko Sinisalole näis neliku minek paljulubavana. „Sõit oli hea, itaallased olid väga tugevad. Kaotasime neile sõidu esimese 1250 meetriga,“ märkis juhendaja, kes salamisi lootis, et eestlased suudavad lõpuosas saapamaa satsi edestada. „Keerulistes oludes – taganttuules – jäi see eesmärk siiski täitmata. Seda saan kinnitada, et meie mehed on eelmise aastaga võrreldes lennukamad.“