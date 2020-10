PÕNEV! Ralli MM-sari lõppeb hoopis detsembris 

See tähendab, et kokku peaks tänavu toimuma kaheksa MM-etappi. Aasta alguses sõideti Monte Carlos, Rootsis ja Mehhikos, koroonaviiruse pausi järel on seni toimunud Eesti, Türgi ja Sardiinia (käimas) etapid. 20.-22. novembril lükatakse gaas põhja Belgias, detsembri alguses Itaalias Monzas.

Pandeemia taustal jagub kindlasti segadust ka edaspidiseks, sest Belgias on koroonaviiruse levik laialdlane just ralli piirkonnas. Neljapäeval kirjutas usaldusväärne ralliportaal DirtFish, et pole sugugi võimatu, et MM-sari lõppebki juba pühapäeval Sardiinias. Reedese uudisega, mis puudutab Monzat, tõmmati üldist pessimismi siiski tagasi.