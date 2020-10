Spordivaria REPORTAAŽ EESTI KORONAPEALINNAST: pisik, mis hiilis juba aastakümnete eest mööda Eestimaad ringi Mart Treial , täna, 20:30 Jaga: M

ELUAEGNE HARRASTUS: Urmas Mererand mängis esimest korda koroonat seitsmeaastaselt ehk 65 aastat tagasi! Foto: Tiina Kõrtsini

Seltskond inimesi nakatus koroonaviirusega juba aastakümneid tagasi, kui see oli ohutu nagu paukpadrun. „Mul on see juba 65 aastat küljes olnud, ei tapa, pole tal häda midagi,“ ütleb Urmas Mererand (72) ja kõkutab naerda.