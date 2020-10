Spordivaria HULL LUGU! Dopinguga on vahele jäänud juba 37 Venemaa tõstjat Toimetas Kaarel Täll , täna, 19:38 Jaga: M

Ruslan Albegov ei tohi neli aastat võistelda. Foto: AP/Scanpix

Tõstmise rahvusvaheline katuseorganisatsioon (IWF) määras kuuele Venemaa sportlasele nelja kuni kaheksa aasta pikkused võistluskeelud. See tähendab, et alates 2008. aasta Pekingi olümpiast on dopinguga vahele jäänud koguni 37 Venemaa tõstjat.