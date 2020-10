Tänaku muserdav päev tekitas Adamos vastakaid tundeid 

Enne lõunast hoolduspausi uuris WRC ajakirjanik Becs Williams Tänakult, miks ei vastanud saarlase kiirus ootustele. „Äkki ootate liiga palju? Tegelikult oli meil probleeme vedrustusega. Seda polnud võimalik katsete vahel parandada,“ rääkis Tänak. „Positiivne on see, et oleme nüüd hooldusalas. Raske öelda, millest see viga tekkis. Midagi erilist ei juhtunud. Hooldusala spetsialistid peavad asja uurima.“