Kõik, mida Kimi puudutab, muutub kullaks! 

Jäämehena tuntud soomlase elu on täis põnevaid pöördeid ja 20 aasta jooksul on Espoos sündinud mees palju muutunud. Rekordile lisab vürtsi tõik, et kümne aasta eest lõpetas Räikkönen vormelikarjääri ja hakkas hoopis rallit sõitma. Vormel 1 maailmameister oli sealgi tasemel ja murdis MM-sarjas 11 korda esikümnesse, parimaks jäi Türgi ralli viies koht, kus ta tunnistas vaid Sebastien Loebi, Petter Solbergi, Mikko Hirvoneni ja Sebastien Ogier' paremust. Võimalik, et just ralliperiood saigi Kimi uskumatult pika vormelikarjääri aluseks.