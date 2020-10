Kalev/Cramo mängija andis positiivse koroonaproovi, meeskond saab Ühisliigas kirja tehnilise kaotuse 

Ülejäänud meeskonna kordustesti tulemused olid negatiivsed. Vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusele nr 336 punkt 1 on isikul, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, keelatud alates diagnoosimisest kuni tervenemiseni lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Sama korralduse punkt 3 kohaselt, isikud kes on olnud lähikontaktis COVID-19 haigestunuga, on keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda.