Vassiljev koondisemängu eel: ühe päevaga keegi meist kiiremaks või tehnilisemaks ei muutu, suurim reserv on meie peades 

Mängueelsel pressikonverentsil sõnas peatreener Karel Voolaid, et kõik tema käsutuses olevad mängijad on terved ja viimastel päevadel on tehtud põhjalik analüüs Leedu kohtumisest.

Nii Voolaid kui koondise kapten Konstantin Vassiljev tõdesid, et Eesti koondise suurimad puudujäägid on pallita mängus, seda nii kaitses kui rünnakul.

Vassiljev: "See pole ainult see, kui vastased on palliga, vaid ka see, kui pall on meie käes. Kas me pakume ennast ja kui kiiresti me seda teeme – sellest oleneb kui ohtlikud oleme. Peame üle 90 minuti püsima intensiivsuse tasemel, mis annab võimaluse olla konkurentsis. See pole lihtne, aga eeldan, et noored mängijad tahavad jõuda tippu ja see on nende ülesanne, mis on vaja lähipäevadel lahendada."

Voolaidi sõnul tuleb parandada kaitsetegevust ja erinevatele olukordadele reageerimist: "Need on peamiselt ilma pallita tegevused. Jalgpall on muutunud jooksmise ja võitluse mänguks, kus väga palju tegevust on pallita. Kui hästi üldiselt öelda, siis need on peamised märksõnad. Peame olema pallita märgatavalt parimalt. See pole ainult kaitsmine, vaid üleüldine tegevus."

Kui Eesti kaotas kolmapäeval sõprusmängus 1 : 3 Leedule, siis Põhja-Makedoonia alistas neljapäeval Euroopa meistrivõistluste play-off kohtumises 2 : 1 Kosovo, millega nad on suurturniirile pääsemist võidu kaugusel. Voolaidi sõnul see, et Eesti on saanud ühe päeva rohkem puhata, sinisärkidele eelist ei anna.

"Põhja-Makedoonial pole vahet, kas nad mänginuks kolmapäeval või neljapäeval. Seda, et oleme rohkem puhanud, ei saa pidada meie eeliseks. Mäng hakkab pihta ja kolmveerand mängust on neil piisavalt energiat. Me ei raja oma strateegiat viimase 15 minuti peale," ütles ta.