Neljapaat asub pühapäeval jahtima EMi medalit. Taimsoo: meil on olemas kõik elemendid, et teha tasemel asja 

Eile eelsõidus Itaalia järel lõpetanud, seejärel vahesõitu läinud nelik Jüri-Mikk Udam, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo said laupäeval oma sõidus päeva kolmanda ajaga (5.45,47) teise koha. Sõidu võitis 5.43,93ga 500 meetri järel liidriohjad haaranud Leedu, kes koos Eestiga pääses homme kell 15.01 startivasse A-finaali, kus nende vastasteks on eelsõitude parimad Itaalia ja Saksamaa, niisamuti teise vahesõidu kiireimad Poola (5.46,41) ja Saksamaa (5.47,24). Eesti järel finišeerisid vahesõidus Ukraina (5.47,42), Austria (5.56,62) ja väga kiirele algusele lõivu maksnud Rumeenia (5.57,37).

Neljapaadi kauaaegne eessõudja Taimsoo märkis, et vee pealt naasti hea tundega. "Saime eel- ja vahesõiduga selguse, et meil on olemas kõik elemendid, et teha tugeval tasemel asja: on start, distantsisõit ja kiirenduski lõpus," teadis viljandlane ja pidas võtmeküsimuseks nendest pädevustest terviku loomise võime. "Võistluskogemust sellel koosseisul üleliia pole. Ootame huviga, mis homme saab, mehed on tahtmist täis."