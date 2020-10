Neuville'i meelest peaks Sordo ta pühapäeval mööda laskma. Ogier: sellistele asjadele mõtleb ainult tema 

Neuville'i kaotas teise koha laupäeva viimastel katsetel, kui ta jäI Ogier'le mõne sekundiga alla ja lasi prantslase kokkuvõttes mööda. "Olime valinud teistsugused rehvid, tema valik oli võib-olla parem. Olime esimestes vaheaegades iga kord ees ja kaotasime lõpus. Pidin pärastlõunal pöörama tähelepanu mootori pööretel, et vältida selle seiskumist nagu juhtus reedel. Viimasel kiiruskatsel tegin väikese vea kui pidurdasin meetri liiga hilja. See maksis mulle ilmselt sekundi või kaks," ütles Neuville laupäeva õhtul kodumaa portaalile www.rtbf.be.

"See on tõestus selle kohta, et sõidame viimasel piiril. Näeme, et meie rehvid kuluvad rohkem kui Toyotal. Neil on mustrid näha, aga ma jõuan finišisse siledate rehvidega. Anname endast pühapäeval kõik, kuid tootjate arvestust vaadates on oluline teel püsida."