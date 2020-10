FIA bossi sõnul võiks Ogier kurtmise asemel osaleda töögruppides. Ogier: see on täielik pullis**t 

Sebastien Ogier on mitmel korral FIA'le puid alla pannud. Näiteks häiris prantslast koroonaajastu, kui kõik muud alad naasid areenile, kuid rallisõitjad istusid teadmatuses. "Tegelikult pole asi isegi selles, et uudised poleks julgustavad, vaid neid lihtsalt pole! Võrreldes mõne muu alaga, siis mõtlen hooti, kas ralli on üldse professionaalne sport," paugutas Ogier suve teises pooles.

"See on piinlik, et sõitjad ja tiimid pidid nädalaid ja kuid uudiseid ootama. Mujal organiseeriti ennast, töötati ohutuse kallal ja taaselustati võistlusi."

"See on lihtsalt naeruväärne. See pole midagi uut. Ralli on harrastussport ja jääb harrastusspordiks seni, kuni seda professionaalselt juhitakse," ütles ta portaalile Dirtfish.

Dirtfsih uuris FIA rallidirektorilt, mida ta kuuekordse maailmameistri viimastest sõnavõttudest arvab. "Ma ei taha sellele palju aega kulutada. Tahan öelda, et esiteks ei kuulnud ma midagi MM-sarja liidrilt (Elfyn Evansilt - E.K.), kes võib-olla peaks selle üle kõige rohkem kurtma," lausus Matton.

"Tulles tagasi Ogier' öeldu juurde, siis kutsun teda liituma töögruppide ja komisjonidega, kes tegelevad ralliga. Oleme pikka aega otsinud autojuhtide esindajaid ja seni pole meil kedagi. Ootame teda töögruppidesse sõitjaid esindama, mis aitaks meistrivõistlusi tema silmis õigel viisil juhtida," lisas belglane.