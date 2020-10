Dohas kuldse duubli teinud Hollandi jooksja püstitas võimsa Euroopa rekordi 

27aastane sportlane sai ajaks 29.36,67, mis ühtlasi tähistab ka kõigi aegade neljandat tulemust. Eelmine Euroopa tippmark 30.01,09 kuulus 2002. aastast inglanna Paula Radcliffe'i nimele. Maailmarekord on 2016. aasta Rio olümpiamängudest 29.17,45 ning selle omanik on etiooplanna Almaz Ayana.

"Olen väga õnnelik, et jooksin uue Euroopa rekordi, eriti teades, et see oli nii kaua kuulunud niivõrd tugevale sportlasele kui Paula. Külma ilma ja vihmaste olude tõttu oli tänane [eilne] jooks väga raske. Tundsin ennast hästi ning oleksin tahtnud natuke paremaid tingimusi, ent see rekord annab mulle kõvasti enesekindlust enne järgmisel nädalal Poolas toimuvat poolmaratoni MMi, kus loodan taas hästi joosta," kirjutas Hassan sotsiaalmeedias.