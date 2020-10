WRC ÜLEVAADE | Tänak säilitas puhtteoreetilise võimaluse, kuid maailmameistriks tuleb tõenäoliselt Toyota piloot Ohtuleht.ee , täna, 14:55 Jaga: M

MM-sarja üldliider Elfyn Evans. Foto: AFP/Scanpix

Pärast Sardiinia rallit on ülimalt tõenäoline, et maailmameistriks tuleb taas Toyota piloot. Novembrikuus hakkavad Belgias MM-tiitli nimel võitlema eelkõige Tommi Mäkineni hoolealused Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. Tõsi, teoreetiline võimalus on olemas ka Ott Tänakul ja Thierry Neuville'il, ent Hyundai piloodid peavad selleks lootma liidrite täielikule ebaõnnestumisele.